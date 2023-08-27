Усика обвинили в симуляции в победном бою с Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон заявил, что украинский боксер Александр Усик симулировал во время поединка с британцем Даниэлем Дюбуа, а также высказал мнение, что никакого удара ниже пояса нанесено украинцу не было. Его слова приводит Daily Mail.

«Это не попало в ту часть, в которую Усик заставил нас поверить. Он использовал свой опыт. Дюбуа нанес удар по корпусу, а Усик подумал, что ему сойдет с рук притворство. Он взял отдых, потому что пропустил удар в тело», — заявил Фрэмптон.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Усик высказался о нелегальном приеме Дюбуа.