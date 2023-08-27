Усик предъявлял претензии Дюбуа после победного поединка

Украинский боксер Александр Усик предъявил претензии британцу Даниэлю Дюбуа после очного боя в рамках вечера бокса в польском Вроцлаве. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Сразу после боя, который завершился досрочно в девятом раунде после того, как Дюбуа после нокдауна не сумел подняться, Усик подошел в сопернику и эмоционально высказывал ему претензии. Это может быть связано с инцидентом, произошедшем в пятом раунде, когда Усик пропустил мощный удар в живот, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Предыдущий бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик исполнил танец на открытой тренировке в Польше.