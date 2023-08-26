Экс-капитан «Спартака» Глушаков заявил, что готов играть в Медиалиге

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов выступать в Медиалиге. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас тренируюсь со специалистом по физподготовке. Разве я уходил из большого футбола? Я без клуба, такое бывает. В Медиалигу пойду. Заявлюсь в какую-нибудь команду на всякий случай», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020 покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова стал «Пари НН», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 36-летний Глушаков провел в составе «Пари НН» девять матчей и забил один мяч.

Всего в сезоне-2022/23 футболист провел 28 матчей, в которых отличился два раза и записал на счет одну результативную передачу.

Ранее Глушаков рассказал, в каких челленджах принимал участие.