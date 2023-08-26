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Ветеран ЦСКА ответил, смогут ли армейцы бороться за чемпионство в РПЛ

Ветеран ЦСКА Масалитин заявил, что в РПЛ нет явного лидера

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» поделился размышлениями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиги (РПЛ), а также разобрал позиционные проблемы армейского клуба, которые мешают команде добиваться результатов.

«Понимаете, есть случаи такие... Как они играли, например, за Суперкубок с «Зенитом». Игра смотрелась, рисунок был, и сзади ребята играли. Перед сезоном у них вырисовывалась сильнейшая оборона в чемпионате. Если бы не травма [Игоря] Дивеева, то так и продолжалось бы хорошо. А так сказать, что влияет... Возможно, если такие проблемы есть в обороне, может быть, надо было схему поменять, в четыре защитника сыграть, чтобы сзади не было свободных зон, чтобы туда не вбегали вообще. Сыграть, может быть, с одним нападающим.

Это все-таки не позиция [Федора] Чалова, когда он играет слева вингера или в середине чуть ниже. Мы привыкли, что Чалов играет впереди и максимально приносит пользу клубу. Вернулся [Иван] Обляков, его снова поставили на проблемное место левого латераля, и он бороздит бровку, пока не в состоянии ничего созидать. В прошлом году его поставили играть правого перевернутого вингера, и он максимально раскрылся и максимально дал пользы ЦСКА. Это его позиция, а на это место приглашен Давила. Вообще непонятно. Игрок сборной, который претендовал на лучшего игрока ЦСКА, раскрылся Обляков, а его убирают, и на это место покупают иностранца. Честно говоря, вопросы вызывает. Нет такого, что тренеры виноваты, что команда виновата или еще что-то. Нет такого, есть комплекс проблем, которые приходится решать. На сегодняшний день мы видим, что команда выглядит не лучшим образом. Сможет ЦСКА в дальнейшем претендовать на чемпионство? Мы видим, что все теряют очки. Все команды, которые претендуют, уже потеряли очки. Явного лидера нет», — заявил Масалитин.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. В предыдущем туре армейцы также в выездном поединке проиграли «Динамо» — 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Ранее ветеран ЦСКА объяснил, с какими проблемами связана невнятная игра команды.

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Футбол. Чемпионат России
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