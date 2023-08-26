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Легенда футбола оказался в центре нового скандала в Бразилии

Экс-футболиста Роналдиньо могут поместить под стражу по делу о мошенничестве

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Twitter.com/10Ronaldinho

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может оказаться под стражей на родине по подозрению в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает издание Ole.

Отмечается, что бразильца уже дважды вызывали в суд по этому делу, однако он проигнорировал повестки. Если это произойдет в третий раз, обладатель «Золотого мяча» может быть заключен под стражу.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года в составе национальной команды. В составе «Барселоны» футболист дважды становился чемпионом Испании – в 2005 и 2006 годах. В том же 2006-м он стал победителем Лиги чемпионов, а в 2011 году, выступая за «Милан», выиграл чемпионат Италии.

Роналдиньо провел 171 день за решеткой в Парагвае из-за подозрения в использовании поддельных паспортов для въезда на территорию этой страны. Фальшивые документы были найдены при обыске в их отельных номерах.

Ранее итальянский журналист назвал Лукаку негром в прямом эфире и отказался извиниться.

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