Журналист сравнил хоккеиста Ничушкина с Кокориным

Журналист Игорь Рабинер в своем Telegram-канале высказался о хоккеисте «Колорадо» Валерии Ничушкине, который опубликовал фотографию с автоматом и чемпионским перстнем.

«Есть люди, у которых есть талант все время во что-то вляпываться. Конечно, Валера Ничушкин – пока еще далеко не Саша Кокорин, да и выиграл что-то большее, чем чемпионат Кипра по футболу, но после Кубка Стэнли куда-то его понесло. Ну, вот зачем это? О чем он думал? В чем романтика?» — написал Рабинер.

Всего в прошлом сезоне Ничушкин сыграл за «Колорадо» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 53 матча. Россиянин отметился 17 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. В ноябре 2022 году форвард перенес операцию на лодыжке и пропустил месяц из-за травмы, полученной в октябре.

В сезоне-2021/22 форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо», обыграв в финале «Тампу-Бэй Лайтнинг» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх.

Ранее сообщалось, что осужденный в США хоккеист продолжит карьеру в России.