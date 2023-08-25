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Футболист «Спартака» Промес выпустил новый клип

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выпустил новый клип

Нидерландский форвард московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес выпустил новый клип на YouTube.

Футболист выпустил песню под названием Worst day.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Промеса составляет €11 млн. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 24 года.

Ранее Промес заявил, что провалил матч против «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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