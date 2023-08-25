Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Ростова» объяснил, что необходимо команде для хороших результатов

Бывший тренер «Ростова» Балахнин не уверен в победе команды над «Пари НН»

close
100%
Телеграм-канал «Футбольный клуб «Ростов»»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча команды с «Пари НН» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он признался, что не испытывает уверенности в победе ростовчан, заметив, что команде необходимо усиливаться.

«Будет сложная игра, исходя из реалий. Мы видим, волшебства не бывает, «Ростов» играет с перепадами и, объективно, выглядит не так хорошо, как хотелось бы. Наверное, это связано с пока неубедительным усилением, новые футболисты себя ярко не проявляют. Не видно, чтобы они усилили игру. Можно надеяться на что-то, конечно, «Ростов» не будет бороться за выживание. Но за то, чтобы находиться в верхней части турнирной таблицы, будет очень сложно. Если только еще усилиться. А за счет внутренних резервов – очень сложно, потому что другие команды усиливаются и выходят на новый уровень, а «Ростов» — нет. Находится даже на ступеньку ниже своего уровня.

Ожидания от матча — неуверенные. Положительный исход возможен, «Пари НН» — далеко не сильная команда, она по силам «Ростову». Но уверенности в успехе нет», — констатировал Балахнин.

«Ростов» после пяти туров идет на восьмом месте с семью очками. «Пари НН» в пяти играх набрал четыре балла и находится на 13-й строчке. Матч между этими командами состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 26 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее экс-футболист Деменко поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ахматом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях