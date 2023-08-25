Экс-тренер «Ростова» объяснил, что необходимо команде для хороших результатов

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча команды с «Пари НН» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он признался, что не испытывает уверенности в победе ростовчан, заметив, что команде необходимо усиливаться.

«Будет сложная игра, исходя из реалий. Мы видим, волшебства не бывает, «Ростов» играет с перепадами и, объективно, выглядит не так хорошо, как хотелось бы. Наверное, это связано с пока неубедительным усилением, новые футболисты себя ярко не проявляют. Не видно, чтобы они усилили игру. Можно надеяться на что-то, конечно, «Ростов» не будет бороться за выживание. Но за то, чтобы находиться в верхней части турнирной таблицы, будет очень сложно. Если только еще усилиться. А за счет внутренних резервов – очень сложно, потому что другие команды усиливаются и выходят на новый уровень, а «Ростов» — нет. Находится даже на ступеньку ниже своего уровня.

Ожидания от матча — неуверенные. Положительный исход возможен, «Пари НН» — далеко не сильная команда, она по силам «Ростову». Но уверенности в успехе нет», — констатировал Балахнин.

«Ростов» после пяти туров идет на восьмом месте с семью очками. «Пари НН» в пяти играх набрал четыре балла и находится на 13-й строчке. Матч между этими командами состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 26 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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