Юрист рассказала, может ли НХЛ потребовать приезда Федотова в «Филадельфию»

Юрист компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович рассказала «Газете.Ru», что Национальная хоккейная лига не может требовать приезда голкипера Ивана Федотова в США для исполнения контракта с «Филадельфией Флайерз».

«Ну нет. Это же не рабство, не кабала. Заставить Федотова вернуться и отыграть по контракту нельзя. Тут уже могут гражданско-правовые нормы вступать в дело. Заставить его вернуться в Америку и играть – нет. К тому же тут еще можно обжаловать решение. Там достаточно спорненький момент – у него был однолетний контракт, продлился ли он на следующий срок и так далее. Насколько правомерно решение НХЛ о заморозке контракта? ЦСКА еще может тут попытаться донести свою позицию», — считает Анцелиович.

Международная хоккейная федерация (IIHF) признала соглашение Федотова с «Филадельфией Флайерз» действительным, в результате чего дисквалифицировала голкипера на четыре месяца, а ЦСКА запретила международные трансферы сроком на один год. Прошлым летом Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией», а когда хоккеист отправился проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ, НХЛ объявила, что его соглашение с «Флайерз» заморожено. По окончании службы вратарь заключил двухлетний контракт с ЦСКА, исходя из того, что фактически срок договора с американским клубом истек.

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