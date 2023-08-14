Экс-игрок ЦСКА Соломатин призвал футболистов к помощи находящимся в зоне СВО россиянам

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин считает, что российские футболисты должны проявить больше поддержки в отношении находящихся в зоне СВО россиян. Его слова передает «Матч ТВ».

«Все граждане не должны оставаться в стороне. Прежде всего, конечно, к футболистам обращение. Надо уже переходить от слов к делу. Пример — ПХК ЦСКА, который и словом, и делом поддерживает. Также футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов не остался в стороне.

Не знаю, на что надеются функционеры и футболисты, но есть примеры, что нас в Европе не ждут», — сказал Соломатин.

Соломатин несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью — привозил еду, вещи и предметы первой необходимости для мужчин из добровольческого отряда российских фанатов. 7 августа 2023 года он объявил о подписании контракта с околофутбольным батальоном Española и отправился защищать Артемовск (Бахмут).

Соломатин в разные годы выступал за московские «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА. С 1998 по 2003 год он вызывался в сборную России.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что сейчас нет необходимости в участии всех спортсменов в СВО.