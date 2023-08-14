Экс-футболист сборной Сенегала назвал условие проведения матча с Россией

Бывший футболист московского «Локомотива» Даме Н'Дойе заявил, что сборная Сенегала не согласится проводить товарищеский матч с российской командой без разрешения Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова передает «Матч ТВ».

«Возможен ли товарищеский матч матч в Россией осенью? Если ФИФА не будет блокировать России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА.

Не могу сказать, что думают люди из Сенегала о возможном матче с Россией, потому что и разговоров о таком не было. Опять же, надо сначала получить разрешение ФИФА, потом уже можно говорить об этом», — сказал Н'Дойе.

В июле Федерация футбола Сенегала сообщила, что получила от Российского футбольного союза (РФС) предложение организовать товарищеский матч на уровне национальных сборных, однако встреча наверняка не состоится в 2023 году, поскольку у африканской команды осенью начнутся матчи отборочного этапа к чемпионату мира.

Основная сборная России провела последнюю международную встречу 26 марта 2023 года. Подопечные Валерия Карпина со счетом 2:0 обыграли сборную Ирака в товарищеском матче.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям весной прошлого года.

Ранее Sport24 сообщил, что Камерун сыграет с Россией, если РФС заплатит за организацию матча.