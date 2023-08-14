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Чалов назвал переход Захаряна в «Реал Сосьедад» глотком воздуха

Форвард ЦСКА Чалов положительно оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

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Футболист ЦСКА и сборной России Федор Чалов заявил, что очень раз за соотечественника Арсена Захаряна, который перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Его слова передает «Чемпионат.com».

«Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант. Дай бог, чтобы все получилось. С учетом ситуации вокруг — этот переход будет глотком воздуха для молодых ребят», — сказал Чалов.

13 августа главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой», подтвердив, что футболист переходит в испанский клуб.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Ранее игрок «Барселоны» оценил отъезд Захаряна в Испанию.

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