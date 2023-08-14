«Идеальный матч»: американка объяснила разгром россиянки в финале турнира в Канаде

Американская теннисистка Джессика Пегула, комментируя свою победу над представительницей России Людмилой Самсоновой в финале турнира WTA-1000 в Монреале, заявила о своей качественной игре в поединке, а также отметила влияние физического состояния соперницы на результат. Ее слова приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я знаю, что физически она чувствовала себя не лучшим образом, но в то же время я провела действительно чистый матч. Не думаю, что допустила какие-то невынужденные ошибки или что-то в этом роде. Я провела идеальный матч», — заявила Пегула.

Самсонова вышла на корт через два часа после победы в полуфинале турнира над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Такое произошло из-за сдвига расписания канадского турнира и переноса матча Самсоновой и Рыбакиной.

Самсонова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Россиянка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022).

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $2,78 млн. Действующей победительницей является Камила Джорджи (2021) из Италии. В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который состоялся в Торонто, победу одержала представительница Румынии Симона Халеп.

Ранее Самсонова высказалась о промежутке в два часа между своими матчами.