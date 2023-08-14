«Покинул чат, как Клава Кока»: Смолов высказался о бегстве Норманна из России

Российский нападающий московского «Динамо» Федор Смолов заявил, что ему не обидно из-за отъезда норвежского полузащитника Матиаса Норманна из команды, а также сказал, что не берется его судить, поскольку ситуации бывают разные. Его слова приводит Sport24.

Смолов заявил, что Норманн не попрощался с командой, и иронично ответил на вопрос журналиста «Норманн просто вышел из чата?», вспомнив песню Клавы Коки «Покинула чат».

«Да, как Клава Кока. На самом деле нет. Он просто не пришел на тренировку и нам сказали, что он написал письмо и его не будет не только сегодня, но и в целом», — рассказал Смолов.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил журналистам, что Норманн покинул Россию из-за сложившейся обстановки.

Норманн выступал за «Динамо» с 2022 года в аренде, права на него принадлежат «Ростову». В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались.

Ранее в «Динамо» рассказали, чего будут добиваться в ситуации с бегством Норманна.