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Бывший тренер «Зенита» может возглавить сборную Саудовской Аравии

Издание «Аль-Рияд»: Манчини может стать тренером сборной Саудовской Аравии

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РИА Новости

Саудовское издание «Аль-Рияд» сообщило, что бывший тренер петербургского «Зенита» и сборной Италии Роберто Манчини может возглавить национальную команду Саудовской Аравии.

Переговоры со специалистом могут начаться после 13 августа.

Манчини возглавлял «Зенит» на протяжении одного сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице по итогам сезона-2017/18. Последним местом работы специалиста была сборная Италии, которую он возглавлял с 2018 по 2023 год, приведя ее к победе на Евро-2020. В решающем матче итальянцы обыграли в серии пенальти Англию.

За тренерскую карьеру Манчини становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити», обладателем Кубка Италии с «Фиорентиной» и обладателем Кубка Турции, возглавляя «Галатасарай».

В 2015 году Манчини был введен в Зал славы итальянского футбола.

Ранее Игорь Колыванов рассказал, как Манчини изменил игру сборной Италии.

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