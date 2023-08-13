В «Динамо» рассказали, чего будут добиваться в ситуации с бегством Норманна

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал скандал с футболистом Матиасом Норманном, игравшего в клубе на правах аренды, который уехал из расположения команды из-за попадания беспилотника в «Москва-Сити», передает Sport24.

«Наши юристы работают над процессуальными вопросами. Чего будем добиваться? То, что прописано в контракте и официальных документах, которые регламентируются УЕФА и ФИФА», — сказал Гафин.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию . Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Ранее президент «Ростова» заявил, что покинувший Россию Норманн должен вернуться в клуб.