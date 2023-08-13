В «Реал Сосьедаде» сообщили, что сделка по переходу игрока «Динамо» Захаряна почти закрыта

В пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, что сделка по переходу футболиста «Динамо» Арсена Захаряна почти завершена, передает «Спорт-Экспресс».

«Сделка почти закрыта, но пока ничего официального», — заявили в пресс-службе.

В СМИ сообщалось, что испанский клуб заплатит за переход российского футболиста €12 млн.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по трансферу Захаряна.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Захаряна уже можно считать игроком «Реал Сосьедад».