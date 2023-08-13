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«Не надо его провоцировать»: Кавазашвили призвал оставить Дзюбу в покое

Экс-вратарь Кавазашвили призвал не провоцировать игрока «Локомотива» Дзюбу

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что нужно отстать от нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы после конфликта с журналистом. Его слова приводит РИА Новости.

«Не хочу осуждать, но не надо провоцировать Дзюбу. Некоторые журналисты специально вызывают его на конфронтацию для того, чтобы он сказал какие-то едкие или хлесткие слова. Которые можно будет потом преподнести против него. Зачем это делать?

Лучше всего было бы оставить его в покое. И не надо напоминать ему о тех нелицеприятных погрешностях, которые он иногда допускал», — Кавазашвили.

После матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

До этого Дзюба выступал за петербургский «Зенит», который покинул в статусе свободного агента после завершения сезона-2021/22. Без команды он находился несколько недель, после чего заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако закрепиться в составе не смог: в ноябре клуб и футболист расторгли рабочее соглашение.

Ранее футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди заявил, что у Дзюбы съехала крыша.

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