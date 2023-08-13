Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макгрегор о поединке между Маском и Цукербергом: я счастлив, что UFC не будет с ними связан

Боец Макгрегор заявил, что ему нет дела до поединка между Маском и Цукербергом

close
100%
Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в соцсетях заявил, что ему нет дела до возможного поединка между американскими бизнесменами Марком Цукербергом и Илоном Маском.

«Мне совершенно нет дела до этого боя. Так что я счастлив, что UFC не будет с ними связан», — написал Макгрегор.

В июне 2023 года Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Причиной конфликта миллиардеров стала разработка Цукербергом аналога известной соцсети Маска. Они начали официальные переговоры о проведении поединка. Уайт выразил желание заняться этим.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между Макрком Цукербергом и Илоном Маском будет великим.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях