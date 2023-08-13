Макгрегор о поединке между Маском и Цукербергом: я счастлив, что UFC не будет с ними связан

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в соцсетях заявил, что ему нет дела до возможного поединка между американскими бизнесменами Марком Цукербергом и Илоном Маском.

«Мне совершенно нет дела до этого боя. Так что я счастлив, что UFC не будет с ними связан», — написал Макгрегор.

В июне 2023 года Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Причиной конфликта миллиардеров стала разработка Цукербергом аналога известной соцсети Маска. Они начали официальные переговоры о проведении поединка. Уайт выразил желание заняться этим.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между Макрком Цукербергом и Илоном Маском будет великим.