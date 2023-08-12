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«Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Ростов» разгромил «Рубин» в матче четвертого тура РПЛ со счетом 3:0

На стадионе «Ростов Арена» закончился матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и казанским «Рубином». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Счет на 52-й минуте открыл форвард Николай Комличенко. Через 26 минут защитник Андрей Лангович забил второй мяч «Ростова». Окончательный счет установил нападающий Егор Голенков.

Таким образом, «Ростов» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе семь очков. «Рубин» занимает 13-ю позицию, заработав два балла. Возглавляет таблицу «Краснодар», который выиграл все четыре стартовые встречи и набрал 12 очков.

В следующем матче «Ростов» сыграет с футбольным клубом «Сочи». Встреча пройдет 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Рубин» 18 августа сыграет в Казани с «Крыльями Советов». Начало матча запланировано на 19:30.

Ранее «Краснодар» обыграл «Оренбург».

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