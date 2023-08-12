Экс-футболист «МЮ» Невилл раскритиковал Гвардиолу за манеру общения с Холандом

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл раскритиковал поведение наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы при общении с форвардом Эрлингом Холандом, передает Sky Sports.

«Я играл под руководством одного из самых требовательных тренеров в истории футбола. Но Алекс Фергюсон никогда бы не позволил себе поступить так», — сказал Невилл.

11 августа «Сити» стартовал с победы над «Бернли» в новом сезоне АПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Эрлинг Холанд (дубль) и Родри. Капитан команды Кевин Де Брейне получил травму перед перерывом и был заменен.

Холанд остался недоволен тем, что в концовке Бернарду Силва не отдал ему мяч. В ответ по пути в раздевалку Гвардиола объяснил ему, почему было опасно делать передачу, и оттолкнул при этом телевизионную камеру.

Ранее Гвардиола рассказал, за что отчитал Холанда после победы над «Бернли».