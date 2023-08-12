В «Зените» отреагировали на информацию об объявлении в розыск Малкома

В пресс-службе «Зенита» опровергли информацию Telegram-канала «Мутко против» о том, что судебные приставы решили объявить экс-футболиста петербургского клуба Малкома в розыск из-за неуплаты 60 штрафов на сумму 64 тысячи рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье», — заявили в пресс-службе «Зенита».

Утверждалось, что якобы российские активы бразильца могут быть заблокированы.

3 августа Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

Ранее «Зениту» пожелали проигрыша в чемпионской гонке.