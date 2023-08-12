Экс-хавбек сборной России назвал «Спартак» заложником своего стиля

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов указал на проблемы в обороне красно-белых после матча с екатеринбургским «Уралом» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» – заложник своего стиля: ребята стараются атаковать, поэтому не всегда успевают в оборону. Защита могла бы получше действовать, быть помобильнее. Есть проблемы, но если их решить, команда будет очень серьезная.

«Спартак» неплохо стартовал, но сейчас каждый может друг друга обыграть. Количество игроков у команды в защите есть, а вот качество – не знаю», – сказал Билялетдинов.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять очков. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 баллов.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

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