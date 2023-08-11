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Тренер ПАОКа одним словом описал дебют Оздоева за клуб

Тренер ПАОКа Луческу словами «это был риск» описал дебют Оздоева за клуб

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Пресс-служба ПАОКа

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу признался, что перешедший в команду российский полузащитник Магомед Оздоев еще недостаточно знает партнеров. Его слова передает Metrosport.

«Для Оздоева это был риск. Я не знал, как он отреагирует, сможет ли найти взаимопонимание с партнерами по команде. Он знает их еще недостаточно хорошо. Для меня это первый раз в карьере, когда я использую игрока, который пришел в команду три дня назад. Я знаю его способности, он тренировался со своей предыдущей командой. Это был риск, но он показал свои качества», — сказал Луческу.

В прошлом сезоне Оздоев играл в «Турции» за «Фатих Карагюмрюк». В сезоне-2022/23 россиянин провел 34 игры и отметился пятью забитыми мячами. 7 августа ПАОК объявил о подписании контракта с российским полузащитником. Он дебютировал за клуб 10 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с хорватским «Хайдуком» (0:0).

С 2014 года полузащитник вызывается в сборную России. Всего на счету Оздоева более 30 матчей за национальную команду.

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