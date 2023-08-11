Хоккеист «Сочи» признался, что боялся ехать в Финляндию

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал, как оказался в Финляндии по программе развития Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова передает «Чемпионат».

«Как я попал в Финляндию? ИИХФ проводила международные сборы для игроков моего года, туда пригласили ребят со всего мира – из Финляндии, Швеции, маленьких хоккейных стран вроде Португалии и Испании.

Не страшно было уезжать? Страшно до усрачки! Во-первых, я не знал, смогу ли общаться на английском. Я его учил в школе, но ни с кем на нем не разговаривал. Родители очень боялись. Папа еще ничего воспринял, а мама не хотела отпускать, переживала», — сказал Рендулич.

Рендулич с 2023 года выступает за «Сочи». Он уже ранее играл в России за «Витязь» с 2017 по 2019 год.

В минувшем сезоне в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

1 сентября эти команды откроют своим матчем новый сезон.

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