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Экс-футболист «Спартака» призвал игрока «Динамо» не уезжать в Европу

Экс-игрок «Спартака» Ловчев об игроке «Динамо» Захаряне: сейчас не надо уезжать

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Павел Бедняков/РИА Новости

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале заявил, что игроку московского «Динамо» Арсену Захаряну не следует уезжать в Европу.

«Сейчас не надо никуда ехать. У Арсена намечается хороший сезон, Личка играет в атаку, есть все возможности проявить себя в таком футболе. Ты должен стать звездой, чтобы за тобой гонялись», — написал Ловчев.

Летом 2022 года лондонский «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались Захаряном — это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись голом и результативной передачей.

Ранее тренер «Динамо» Личка заявил, что нормально воспринимает возможный уход Захаряна.

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