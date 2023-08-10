В «Ростове» сделали заявление по поводу покинувшего Россию футболиста Норманна

Руководство футбольного клуба «Ростов» не считает законными и обоснованными действия полузащитника Матиаса Норманна, который самовольно покинул Россию, передает «Матч ТВ».

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

«В «Ростове» считают, что действия полузащитника Матиаса Норманна не являются законными и обоснованными», — заявили в «Ростове».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Ранее бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат с удивлением отреагировал на решение Матиаса Норманна покинуть московский клуб.