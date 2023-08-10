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Тренер «Динамо» Личка: я бы хотел, чтобы Захарян остался, но восприму его уход нормально

Тренер «Динамо» Личка заявил, что нормально воспринимает возможный уход Захаряна

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал заявление генерального директора клуба Павла Пивоварова о том, что у москвичей есть предложения по Арсену Захаряну. Слова Лички передает РИА Новости.

«Я это принимаю нормально, это футбол, наша жизнь. Понятно, я бы хотел, чтобы Захарян обязательно остался. Когда поступит хорошее предложение и клуб скажет, что принимает его, я уже больше ничего не смогу сделать», – сказал Личка.

Летом 2022 года лондонский «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались Захаряном — это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись голом и результативной передачей.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что ему надоело слушать об интересе европейских клубов к Арсену Захаряну.

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