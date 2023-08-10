Призерка Игр раскрыла три причины провала Медведева в полуфинале Уимблдона

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» объяснила разгромное поражение Даниила Медведева в полуфинале последнего турнира «Большого шлема» — Уимблдона. По мнению призерки Игр, Медведеву не хватило скорости игры, хладнокровия, а также умения действовать у сетки.

«Карлос Алькарас играл в неудобный для Медведева теннис. Даня же любит оборонительную игру — действовать дальше от задней линии, придержать соперника, найти окошко, обвести. А Карлос своим ритмом изменил ход игры.

Кроме того, у Даниила присутствовали эмоции — негодование, злость, игровое волнение. Даня вообще хладнокровный парень, его мало что может выбить из колеи. Но Карлосу дали установку, и он ее придерживался от первого и до последнего мяча. И это действительно работало.

Всем известно, что играть у сетки — это не конек Медведева. Он парень высокий, рычаги длинные, надо использовать эту игру. А здесь эта игра у него проседала, чем Алькарас и воспользовался», — сказала Петрова.

Медведев проиграл Алькарасу в трех сетах со счетом 3:6, 3:6, 3:6.

Ранее призерка Олимпиады заявила, что Рафаэль Надаль оказывает протекцию 20-летнему Алькарасу.