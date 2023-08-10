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Тренер «Динамо» рассказал, что не мог дозвониться до сбежавшего из России игрока

Тренер «Динамо» сообщил, что покинувший Россию Норманн не отвечал на звонки

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что несколько раз звонил полузащитнику команды Матиасу Норманну перед тем, как узнал о его самовольном отъезде из России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Как отреагировал? Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение — окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.

Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь», — сказал Личка.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Ранее юрист заявил, что Норманн не имел права расторгать контракт с «Динамо».

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