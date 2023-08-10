Овечкин ответил на вопрос о готовности перейти в «Ак Барс» после ухода из НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможности продолжить свою карьеру в казанском «Ак Барсе» после ухода из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Очень приятно находиться на таком торжественном вечере. У Зарипова была замечательная карьера, он выиграл все титулы, какие только возможно, и с клубом, и со сборной.

Со сборной мы вместе побеждали, поэтому мне приятно находиться сейчас вместе с ним и видеть столько болельщиков тут.

Перейду ли я в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как жизнь покажет», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. Тройку лидеров по заброшенным шайбам замыкает Горди Хоу, у которого 801 шайба.

Ранее Овечкин высказался о получении легионерами российского гражданства.