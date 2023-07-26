Марио Фернандес рассказал о своем отношении к ЦСКА

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес заявил на YouTube-канале сине-бело-голубых, что всегда будет уважать московский ЦСКА и руководство команды.

«Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА и руководство клуба. После десяти лет в команде у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления на стадионе ЦСКА никуда не деться», — сказал Фернандес.

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

В России Фернандес играл за ЦСКА, в составе армейского клуба он провел десять лет. После завершения сезона-2021/22 защитник объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей.

В декабре 2022 года ЦСКА дал разрешение Фернандесу на выступление на правах аренды за «Интернасьонал», защитник провел в бразильском клубе несколько месяцев и покинул его в апреле 2023 года.

После этого ЦСКА вел переговоры с Фернандесом о возвращении, однако стороны не сумели договориться.

Ранее болельщики «Зенита» освистали Марио Фернандеса.