Экс-защитник «Динамо» предрек Дзюбе скорое завершение карьеры

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир заявил в интервью «РБ Спорт», что форвард столичного «Локомотива» Артем Дзюба в скором времени закончит с футболом, если не перестанет концентрироваться на своей медийной карьере в YouTube.

«Есть ли у него будущее в футболе с таким подходом? Нет, полагаю, Дзюба четко дал понять, что его приоритет — ютуб.

Люди зарабатывают там большие деньги, но с такими приоритетами его профессиональная карьера быстро закончится. Игра в футбол требует полной самоотдачи и концентрации», — сказал Уилкшир.

В новом сезоне Дзюба вышел на поле за «Локомотив» в двух матчах и не набрал ни одного очка за результативность.

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