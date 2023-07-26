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Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян

Великобритания может лишиться проведения турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян

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Tim de Waele/AP

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян в письме предупредил министерство спорта Великобритании, что запрет на въезд российских атлетов может снизить шансы на проведение соревнований по этому виду спорта в стране. Текст письма приводит The Times.

«Принимая во внимание уcилия Великобритании и выдающийcя поcлужной cпиcок в организации крупных международных cоревнований, я чувcтвую, что обязан выразить нашу обеcпокоенноcть: подобные меры могут cказатьcя на дальнейших оценках в отношении заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI.

Иcкренне cчитаю, что в любых отношениях главное – взаимное доверие. Тот факт, что правительcтво Великобритании не показывает признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенноcть в приверженноcти cтраны к проведению cпортивных мероприятий в ближайшие годы», – говорится в письме Лапартьяна британскому министру спорта Стюарту Эндрю.

18 июля Inside the Games сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от планов проведения олимпийкой квалификации на Игры-2024 в Париже по скейтбордингу, брейкингу, BMX-фристайлу и спортивному скалолазанию в Лондоне из-за позиции британских властей в отношении российских спортсменов.

Международный союз велосипедистов ранее разрешил россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе на чемпионате мира по велошоссе в Глазго, который пройдет с 5 по 13 августа.

В национальной команде России сообщали о проблемах с получением виз, а также о требовании британской стороны подписать декларацию против боевых действий.

Ранее в Венгрии призвали допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.

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