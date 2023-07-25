IIHF выступит по ситуации с вратарем ЦСКА Федотовым

Международная федерация хоккея (IIHF) готовит заявление по ситуации с контрактом вратаря столичного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова. Об этом сообщил глава организации Люк Тардиф РИА Новости.

«Возможно, мы сделаем заявление до конца текущей недели», — заявил чиновник.

9 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, который 26-летний хоккеист заключил после демобилизации из Вооруженных сил Российской Федерации.

До этого Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила заявление, в котором упомянула о том, что заключенный между игроком и клубом «Филадельфия Флайерс» контракт перед сезоном-2022/23 будет действовать с сезона-2023/24.

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

Ранее агент рассказал об угрозе шантажа игроку, желающему перейти в клуб КХЛ.