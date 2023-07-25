Фигуристка Трусова рассказала, как ее оклеветали журналисты

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова в программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» заявила, что во время награждения на финале Гран-при России не кричала на фанатов, как упоминалось в прессе.

«В какой-то момент, видимо, меня заметили — у меня все-таки красные волосы. И начали кричать очень громко, мне кажется все на льду слышали это: «Саша, дай автограф!» Я поворачиваюсь, говорю: «Пожалуйста, не кричите. Давайте, я сейчас подпишу, вы только не кричите — там же награждают сейчас». И написали, что Трусова…Типа да: «Закричала на них: «Не орите! Там награждают людей», — сказала Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23.

Ранее Трусова призналась, что съехала от родителей в 18 лет.