В Хабаровском крае четырехлетнего ребенка госпитализировали после падения в люк

В Хабаровском крае четырехлетний ребенок оказался в больнице после падения в канализационный люк. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Советская Гавань. По предварительной информации, девочка шла по улице в районе площади Победы и упала в углубление. О том, при каких обстоятельствах это произошло, не сообщается.

«В результате произошедшего ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение. Угрозы для ее жизни нет», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, что на люке отсутствует крышка. По поручению прокурора региона, в администрации распорядились ограничить доступ к объекту. На данный момент на люке установлена крышка.

Подобный случай произошел в Чечне. Годовалая девочка осталась без присмотра родителей и встала на крышку колодца. Опора была неустойчивой, поэтому пострадавшая упала внутрь.

Девочку оперативно направили в реанимацию, где врачи оказали ей всю необходимую помощь.

Ранее в Петербурге слесарю завода оторвало пальцы крышкой люка.