Один из самых высокооплачиваемых игроков НБА предложил клубу подписать его вместо Мбаппе

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в своих социальных сетях в шутку предложил саудовскому футбольному клубу «Аль-Хиляль» приобрести его вместо нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Аль-Хиляль», вы можете подписать меня. Я похож на Килиана Мбаппе», — подписал свою фотографию баскетболист.

Мбаппе уже отреагировал на пост баскетболиста, сопроводив его множеством улыбающихся смайликов.

24 июля журналист CBS Джеймс Бендж сообщил, что «Аль-Хиляль» готов платить Мбаппе €700 млн за сезон и через год отпустить его в «Реал».

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет год сидеть на скамейке «ПСЖ» в качестве наказания.