Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайский футбольный тренер ударил судью, а затем упал в обморок

Тренер китайского «Ляонин Шэньян» Синь ударил судью, а затем упал в обморок

Во время матча второго по рангу дивизиона чемпионата Китая тренер команды «Ляонин Шэньян» Дуань Синь эмоционально отреагировал на решение арбитра, за что получил красную карточку. После этого наставник ударил арбитра в лицо, а затем сам упал в обморок, передает «Чемпионат».

По одной из версий, у разволновавшегося тренера подскочило давление. Другая версия состоит в том, что Синь симулировал обморок.

«Ляонин Шэньян» проиграл на выезде «Нанкин Сити» со счетом 0:4. Команда занимает в турнирной таблице 13-е место, набрав 14 очков.

В марте 2023 года бывший капитан сборной Сирии по футболу Ахмад Аль-Салех был пожизненно отстранен за нападение на судью во время футбольного матча.

Ранее в Австралии футболист напал на судью, сломав ему челюсть и выбив три зуба.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях