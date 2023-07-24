Китайский футбольный тренер ударил судью, а затем упал в обморок

Во время матча второго по рангу дивизиона чемпионата Китая тренер команды «Ляонин Шэньян» Дуань Синь эмоционально отреагировал на решение арбитра, за что получил красную карточку. После этого наставник ударил арбитра в лицо, а затем сам упал в обморок, передает «Чемпионат».

По одной из версий, у разволновавшегося тренера подскочило давление. Другая версия состоит в том, что Синь симулировал обморок.

«Ляонин Шэньян» проиграл на выезде «Нанкин Сити» со счетом 0:4. Команда занимает в турнирной таблице 13-е место, набрав 14 очков.

В марте 2023 года бывший капитан сборной Сирии по футболу Ахмад Аль-Салех был пожизненно отстранен за нападение на судью во время футбольного матча.

Ранее в Австралии футболист напал на судью, сломав ему челюсть и выбив три зуба.