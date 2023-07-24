Шлеменко о хейтерах Минеева: многим даже душка не хватает просто приехать в зону СВО

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко встал на защиту бойца Владимира Минеева, который проходит службу в зоне специальной военной операции. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Количество хейтеров — это признак популярности. Владимир Минеев — популярный человек. У него есть своя хейт-база. Если он там и помогает нашим ребятам в достижении нашей общей победы — только хорошо.

Я, например, не служил в армии. Но, ребята, поверьте мне, столько, сколько я, в армии никто не прослужил бы. У всех есть свои роли, поэтому у Владимира Минеева тоже есть свои роли, но главное, что он... Многим даже душка не хватает туда просто приехать», — сказал Шлеменко.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. Стоит отметить, что его родной брат погиб в самом начале СВО.

Ранее Минеев выразил уважение украинскому боксеру Усику.