Российская теннисистка отыграла 117 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток планеты. Так россиянка Мария Тимофеева смогла подняться на 117 позиций. Теперь она занимает 129-е место (580 очков).

23 июля Тимофеева в финале турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия) обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Для россиянки это первая победа на турнирах WTA. До этого старта 19-летней теннисистке не удавалось выиграть ни одного матча в основной сетке соревнований, проводимых WTA.

Первое место в рейтинге продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9315 очков. На второй строчке располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8845 очков). Тройку лидеров замыкает казашка, ранее выступавшая за Россию, Елена Рыбакина (5465 очков).

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 11-е место (3015 очков). Помимо нее в топ-20 мирового рейтинга располагаются Вероника Кудерметова (2570 очков) и Людмила Самсонова (2315 очков).

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