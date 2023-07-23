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Экс-игрок «Спартака» Титов подверг критике защитника команды

Экс-игрок «Спартака» Титов подверг критике после матча с «Оренбургом» защитника команды Дуарте

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Александр Ступников/РИА Новости

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов подверг критике защитника команды Алексиса Дуарте после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбург», передает «Спорт-Экспресс».

«Вопиющая индивидуальная ошибка легионера в эпизоде с голом Воробьева. Если так будет продолжаться, конечно, в клубе задумаются, нужно ли оставлять такого футболиста», — сказал Титов.

«Спартак» обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:2.

В самом конце первого тайма Виктор Мозес вывел красно-белых вперед. Сразу после перерыва Дмитрий Воробьев сравнял счет, а через 16 минут Габриэль Флорентин вывел «Оренбург» вперед. За 15 минут до финального свистка Даниил Хлусевич сравнял счет, а уже в компенсированное время он вывел «Спартак» вперед, установив окончательный счет матча.

Ранее Титов рассказал, когда у «Спартака» будут шансы на победу в РПЛ.

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