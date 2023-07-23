Тренер Гладилин назвал героя матча между «Спартаком» и «Оренбургом»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что считает полузащитника красно-белых Даниила Хлусевича лучшим игроком матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Хавбек впервые за 35 матчей забил за столичный клуб, оформив дубль. Ворота соперника он поразил на 76-й и 90+1-й минутах матча.

«Наверно, он и есть [лучший игрок]. Он проявил себя, потому что это не его работа этим делом заниматься. Он использовал два момента, которые переломили игру, и принес победу команде. Но это должны выполнять другие игроки на этой позиции. Но вот так сложилась игра, что он выручил команду и проявил себя. Он — герой матча», — заявил Гладилин.

«Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 31 июля в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» встретится на выезде с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке.

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