Навка ответила, нужно ли россиянам ехать на Олимпиаду, если запретят национальную символику

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российским атлетам надо ехать на Олимпиаду 2024 года в Париже, несмотря на возможный запрет национальной символики, передает Sport24.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Отнимать у спортсмена возможность выступить на ОИ, отнимать мечту нельзя», — сказала Навка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее стало известно условие, при котором россияне и белорусы не попадут на Олимпиаду.