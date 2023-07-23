Стало известно о реакции игроков «ПСЖ» на то, что Мбаппе не взяли в турне по Японии

Игроков «Пари Сен-Жермен» удивило исключение нападающего Килиана Мбаппе из состава на турне по Японии. Об этом сообщает RMC Sport.

Футболисты изумились такому решению руководства клуба, но отмечается, что на атмосферу в команде это не повлияло — она по-прежнему продолжает оставаться хорошей.

Мбаппе остался во Франции, а его одноклубники уже прибыли в Осаку.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

У игрока есть время до 31 июля, чтобы определиться со своим будущим.

Ранее стало известно, когда «ПСЖ» примет решение по Мбаппе.