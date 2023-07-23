Легионер «Крыльев Советов» приостановил процесс получения российского гражданства

Агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, сообщил, что на данный момент его клиент приостановил процесс получения российского гражданства. Его слова передает Metaratings.

«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведем переговоры с «Крыльями Советов», у которых есть опция на выкуп оставшихся 50% прав на игрока», — сказал Гарре.

Гарре выступает за «Крылья Советов» с зимы 2023 года. Самарцы выкупили 50% прав на игрока у аргентинского «Расинга», в котором полузащитник начинал свою карьеру. В 18 матчах за самарцев во всех турнирах 23-летний футболист забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

22 июля в игре против грозненского «Ахмата» Гарре открыл счет. Самарская команда одержала победу со счетом 2:1, а аргентинец провел на поле полный матч.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак». «Крылья Советов» стали 12-ми.

Ранее экс-тренер «Зенита» объяснил, почему бразильцы хотят уйти из клуба.