Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему бразильцы хотят уйти из клуба

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал катастрофой поведение полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это катастрофа. Типичное поведение таких людей. Бразильские ребята будут уходить из «Зенита». В клубе они получали прекрасные деньги. Но им этого не хватает. Они хотят принимать участие в Кубке Либертадорес. С этим ничего не сделать», — сказал Петржела.

25-летний Вендел по состоянию на 23 июля так и не вернулся в расположение «Зенита». На днях стало известно о том, что у него умерла бабушка, и он остался на родине еще на какое-то время. Он пропустил всю предсезонную подготовку и матчи Кубка PARI Премьер. Без него сине-бело-голубые уже провели один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Вендел разозлил «Зенит» и «Фламенго» отказом лететь в Россию.