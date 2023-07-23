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«Краснодар» отклонил предложение по трансферу одного из лидеров на €8,5 млн

«Спорт-Экспресс»: «Краснодар» отклонил предложение «Аякса» по переходу хавбека Сперцяна

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Александр Вильф/РИА Новости

»Краснодар» отказался от предложения «Аякса» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна из-за суммы, которую предложил амстердамский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Аякс» предложил за Сперцяна €8,5 млн, однако в «Краснодаре» сочли такую цену неприемлемой и сразу отказали. Также причиной отказа стал тот факт, что клуб не хочет отпускать игроков после старта Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду «Краснодара». Футболист выступает за сборную Армении.

Контакт футболиста и российского клуба рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги полузащитник провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате, набрав 48 очков. Также «быки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в €12 млн.

Ранее легионер «Краснодара» Олакунле Олусегун объяснил, почему решил остаться в России.

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