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Англоязычные поклонники UFC раскритиковали российского бойца за пост в соцсетях

Англоязычные фанаты UFC раскритиковали российского бойца Евлоева за пост в соцсетях

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Газета «Ингушетия»

Англоязычные фанаты Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) раскритиковали российского бойца Мовсара Евлоева за пост в своих соцсетях.

Евлоев выложил пост с фотографиями Илии Топурии и британца Арнольда Аллена.

«Кто из этих ребят сделает мой рекорд 18-0?»— подписал снимок Евлоев.

«Ржунимагу. Тебя почти побил какой-то ноунейм, а ты думаешь, что побьешь этих двоих?» — написал один из пользователей.

Другой подписчик отметил, что Топурия отправит Евлоева в нокаут в первом раунде.

«Я жду твое поражение. Твой пост меня раздражает», — написал подписчик.

Евлоев провел в смешанных единоборствах (ММА) 17 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. На данный момент Евлоев занимает 10-ю строчку официального рейтинга UFC в полулегком весе. Он является бывшим чемпионом M-1 в легчайшем весе.

7 мая россиянин одолел а турнире UFC 288 бразильца Диего Лопеса.

Ранее олимпийский чемпион Игр-2020 станцевал лезгинку в московском аэропорту.

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