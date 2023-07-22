Месси рассказал, кому посвятил первую победу в составе «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что посвятил победу над «Крус Асуль» в первом туре Кубка Лиги американскому защитнику команды Яну Фрэю, который получил серьезное повреждение. Слова форварда приводит пресс-служба МЛС.

«Позвольте мне посвятить эту победу одноклубнику Яну Фрэю, который страдал в раздевалке от полученной травмы. У него уже были две серьезные травмы, и сегодня ему не повезло — он вновь получил травму», — заявил Месси.

Встреча, прошедшая на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США), закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Месси забил победный мяч своей команды со штрафного на 94-й минуте игры.

В июле «Интер Майами» объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси прокомментировал победу в дебютном матче за «Интер Майами».